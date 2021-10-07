BKM Film yapımcılığında beyaz perdeye yansıyan Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. 2015 yapımı Kocan Kadar Konuş filminin senaryosu ise Şebnem Burcuoğlu'na ait.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?

Çekimleri Bolu’nun Göynük ilçesinde gerçekleşen Kocan Kadar Konuş filminin konusu şöyle:

Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Romina Özipekçi - Ferda

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu