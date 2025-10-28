Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Ligde son 3 maçını kazanarak yüksek motivasyonla yeni haftaya başlayan Körfez ekibinde Teknik Direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde Körfez Brunga Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin son hafta aldıkları 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle daha özgüvenli olacağını belirten İnan, güçlü rakibe karşı iyi oyun sergileyeceklerini ve kazanabilecek durumda olduklarını kaydetti.

"FUTBOL DÜNÜ OLMAYAN BİR OYUN"

3 haftadır aldıkları galibiyetler ve takımın yükselen grafiğine değinen Selçuk İnan, "Değişim için, gelişim için bir an yetmiyor, birçok an gerekiyor. Bir konuşma ya da bir çalışma yetmiyor. Bunları sürekli yapmak gerekiyor. Evet, iyi oynuyorduk ve sonuç alamıyorduk. Son dönemlerde iyi oyunun karşılığını puan ya da maç kazanımı olarak geri aldık. Oyuncularımı bu yüzden hep kutladım. Çünkü gerçekten çok çalışıyorlar, bir şeyleri başarmayı çok istiyorlar. Bu yolda da çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Şu anlık karşılığını aldılar ama geçmişte kaldı. Futbol maalesef dünü olmayan, biraz da vefasız bir oyun. Hep hazır olmanız gerekiyor. Dolayısıyla da bu çalışma hiç bitmeyecek ve bu gelişim devam edecek" ifadelerini kullandı.

"MAÇI KAZANABİLECEK DURUMDAYIZ" 40 yaşındaki teknik adam, Başakşehir maçı öncesi hazırlıkları ve rakibi de değerlendirerek, "Başakşehir oynadığı maçlarda oyunun kontrolünü almaya çalışan bir takım rolü çiziyor. Biz bunu biliyoruz. Önemli oyuncuları ve önemli bir oyunu var. Her ne kadar sezon başında istedikleri başlangıcı yapamamış olsalar da güçlü bir takım, biliyoruz. Haftanın açılış maçı. İyi bir maç olacağını, taraftarların zevk alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmeden, doğru mücadele, doğru oyunla inşallah kazanan taraf biz oluruz. Bizim için çok zor bir deplasman olacak. Son maçı da kazandılar. Özgüvenleri açısından önemli bir maçtı. Güçlü ve belli bir oyun planı olan bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de son dönemde yakalamış olduğumuz performansımızla maçı kazanabilecek durumdayız. Bu yönde çalışıyoruz. Çıkacağız mücadelemizi göstereceğiz" şeklinde konuştu. Alanyaspor maçının ardından spor kamuoyunda galibiyetlerdeki başarının kendisine yazılmasıyla alakalı yapılan yorumlara değinen İnan, "Bütün hayatım böyle geçti. Bunlar futbolda çok doğal şeyler. Bazen çok övülürsünüz, bazen çok eleştirilirsiniz. Arada uçurum da olabiliyor. Buna çok alıştık geçmişte, gençlik zamanlarımda bunları kontrol etmekte biraz zorlanıyordum ama artık bu bizim için daha basit hale geldi. Bunlarla çok ilgilenmiyorum. Evet tabii ki gururumuzu okşuyor. İnsanız, duygularımız var. Çok önemli şeyler ama bu övgülerin büyük bir bölümünün oyuncularım için geçerli olması lazım. En azından ben öyle düşünüyorum. Asıl övgüyü onlar hak ediyor. Futbolda şampiyon olursunuz o gün en iyi hoca sizsinizdir. Lig başlar ve 2 tane maç kaybederseniz sizden kötüsü yoktur. O yüzden bunlara çok takılmamak lazım. Benim için önemli olan şey; iyi durumdayız, özgüvenimiz yerinde ve bunu olabildiğince devam ettirmek, üzerine koyarak devam ettirmek. Onun dışında çok fazla bir düşüncem yok. Bir tane maç var. Önümüzde onu kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sonrasında olacak yorumlar ya da gelişecek olaylar açıkçası benim çok ilgi alanım değil" cümlelerine yer verdi.

"PETKOVIC KADRODA OLMAYACAK" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, sakat oyuncuların durumları ve sakatlıkların nedenlerine dair de konuştu. Genç teknik direktör, "Haidara'nın sakatlığı geçiyor ama tamamen, yüzde 100 geçti diyemeyiz. Henüz takımla çalışmalara başlamadı. Büyük ihtimalle yarından sonra takımla çalışmalara başlayacak. Tabii bir de ikinci sakatlığı. Bir önceki sakatlığında ‘İyileştim, kendimi hissediyorum' dedi, bizimle olmak istedi ama yeniden sakatlık yaşadı. O yüzden bu sefer biraz daha dikkatli olacağız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi oynamış. Ligue 1'de 30 maça çıkmış bir oyuncu farklı yerlerinden sakatlanıyor. Oyuncuların sürekli sahada olmak istemesi, arkadaşlarına yardım etmek istemesi bazen ters tepebiliyor. Hazır olmadan tekrar maç yapmak istedi. Bu sefer başka yerinden sakatlandı. Dolayısıyla kronik diyemeyiz. Lig çok uzun, daha ondan da faydalanacağız. İnşallah daha sağlam gelecek. Petkovic için doktorla ve kendisiyle konuştum. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı günü takımla çalışmalara başlayabilir ama Başakşehir maçında aramızda olmayacak. Darko bugün ve yarın deneyecek. Eğer iyi hissederse muhtemelen Başakşehir maçı kadrosunda olabilir ama daha net değil. Yarın daha çok netleşir. Sakatlarımız ve cezalarımız oluyor ama geniş bir kadromuz oldu. Artık bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz. Şimdilik Petkovic kadroda olmayacak, diğeri ise perşembe günü belli olur. Eksiklerimiz, sakatlarımız sezon boyunca da olabilir. Çok sonradan aramıza katılan oyuncular oldu, bireysel çalıştırdığımız oyuncular oldu, henüz hazır değilken ihtiyacımız olduğu için kullanmak zorunda olduğumuz oyuncular oldu. Karol da bunlardan biriydi. Bunlar futbolda bütün hocaların, bütün takımların yaşadığı problemler. Onlar şu an için geçmişte kaldı, ben geleceğe bakıyorum. Şu anda onları en sağlam şekilde aramıza katmak ve daha az riskli durumdayken sahaya sokmak asıl hedefim" dedi. Serdar Dursun ile Tayfur Bingöl'ün oyun içindeki uyumunun kendisini de mutlu ettiğini aktaran Selçuk İnan, "Tabii ki oyuncularımdan bu performansı bekliyordum. Hepsi bizim oyuncularımız. Performans bu, futbol bu. Şanslar geliyor. Siz hep kendinizi hazır tutmalısınız. Hepimiz böyle çıktık. Hepimiz büyük takımlara, A Milli takımlara böyle gittik. Önümüzdeki oyunculardan daha iyi olduk. Onlar sakatlandığında biz geldik ve formayı bırakmadık. Bu döngü hep bu şekilde gelişiyor. Oyuncularımız da bunun farkında. Söylediğiniz isimler de büyük takımlarda, A Milli Takımda oynamış isimler. Bunlar iyi futbolcular, Tayfur da Serdar da ve diğerleri de. Dolayısıyla bu performansı tabii ki onlardan bekliyordum" diye konuştu. "ŞEHİRLE KAYNAŞMA TAKIM ÇOK OLUMLU YANSIYOR" Kocaeli temsilcisinin teknik direktörü, takımın kentle bütünleşmesi konusunda yapılan çalışmaları da yorumlayarak, "Şehirle bütünleşme hep olması gereken bir şey. Yaklaşık 2 aydır sürekli evimizdeyiz, Kocaeli'deyiz. Birçok aktiviteye katılıyoruz. Gelen talepleri hiç geri çevirmedik. Oyuncularımızı da gönderiyoruz, kendim de gidiyorum. Şehirle kaynaşma açısından bunları yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonlar takıma çok olumlu yansıyor. Çünkü oyuncular bu şehri çok seviyor, taraftarları çok seviyor, stadı ve atmosferini çok seviyor. Bu yüzden belki de ekstra bir hazırlanma oluyor. Şu anda da doğru yolda olduğumuzu görüyorum, öyle hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.