Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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