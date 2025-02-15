Kocaelispor: 2 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, evinde Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Oğulcan Çağlayan ve Josip Vukovic'in golleriyle galibiyete ulaşan lider Kocaelispor, puanını 54'e yükseltti. 56. dakikada Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çorum FK ise haftayı 38 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 2'de Oğulcan Çağlayan ve 71. dakikada Josip Vukovic attı.
Konuk ekipte forma giyen Ferhat Yazgan, 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 52'ye yükseltirken, Çorum FK ise 38 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Adanaspor'u ağırlayacak.