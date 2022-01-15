Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 88 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Pereira (Dk. 78 Semih Karadeniz), Rasheed, Yiğitali Bayrak (Dk. 59 Dino)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Geraldo), Şahverdi Çetin (Dk. 60 Ali Kaan Güneren), Eren Derdiyok, İshak Çakmak (Dk. 60 Abdullah Durak), Yasin Güreler, Zahid (Dk. 84 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar, Chahechouhe (Dk. 75 Ariyibi)

Goller: Dk. 33 Şahverdi Çetin, Dk. 86 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı Kart: Dk. 34 Cisse (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Mandjeck, Dk. 75 Diop (Kocaelispor), Dk. 75 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)