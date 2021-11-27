Stat: Kocaeli

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Atila Turan, Mandjeck, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 68 Dilavir Güçlü), Mevlüt Erdinç (Dk. 46 Diop), Benhur Keser, Yiğitali Bayrak (Dk. 80 İsa Nalbant)

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Ahmet Sağat (Dk. 79 Edouard), Mazlum Demir, Sabbah (Dk. 79 Batuhan Kırdaroğlu), Ömer Şahbaş, Cem Çelik, Abdullah Aydın (Dk. 68 Emir Şenocak), Mete Çelik, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 68 Gomes), Sinan Akgöl

Goller: Dk. 67 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 10 Sabbah, Dk. 84 Gomes (Nasadoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Diogo Aleksis Özçakmak, Dk. 59 Diop, Dk. 81 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 26 Ömer Şahbaş, Dk. 38 Adamu, Dk. 63 Cem Çelik (Nasadoge Menemenspor)