Kocaelispor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında Zecorner Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kayserispor'un golü 90. dakikada Laszlo Benes kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 90+5'te Bruno Petkovic'le karşılık verdi.
Ayrıca Kocelispor'un 56. dakikada Joseph Nonge'yle attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanla tanıştı ve 1 puana yükseldi. Kayserispor ise 2 puana ulaştı.
Ligin 5. haftasında Kocaelispor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.