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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kocaelispor: 0 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 0 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Efkan Bekiroğlu ve Emre Gökay'ın golleriyle galibiyete ulaşan Sivasspor puanını 3'e yükseltti. 26. saniyede Barış Alıcı'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kocaelispor ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:17
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Sivasspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 43'te Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Emre Gökay attı.

        Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Barış Alıcı, 26. saniyede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor ise 0 puanda kaldı.

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun bir sonraki haftasında Kocaelispor, Kırklarelispor'a konuk olacak. Sivasspor, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. Kocaelispor'da Barış Alıcı, rakibi Azizbek’in sağ ayak bileğine sert müdahalesinin ardından hakem Davut Dakul Çelik tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

        14. dakikada Sivasspor atağında ceza sahasının sol çaprazından kaleyi düşünen Efkan'ın sert şutunda kaleci Batuhan topu kontrol etti.

        18. dakikada Kocaelispor'da sol taraftan Muharrem Cinan ile kullanılan köşe vuruşında ceza sahası içine yapılan ortada kafalardan seken top ceza yayının önünde bulunan Mesut Can’da kaldı. Mesut Can’ın gelişine çok sert şutunda araya giren Alaaddin gole izin vermedi.

        43 dakikada Sivasspor'un sağ taraftan gelişem atağında ceza sahasına gönderilen topu Bieganski, arka direkte bulunan Efkan’a bıraktı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Efkan, topu ağlara gönderdi. 0-1.

        49. dakikada Kocaelispor atağında Vukovic’in pasında topla buluşan Furkan Gedik'in, soldan ceza sahasına girip çektiği şut üstten auta çıktı.

        77. dakikada sağ taraftan gelişen Kocaelispor atağında savunmayı geçip açısını düzelten Mesut Can’ın şutu az farkla yerden dışarı gitti.

        80. dakikada Sivasspor atağında Moutoussamy, ceza sahası sağ çaprazından kaleyi düşündü ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi.

        90+5. dakikada savunma arkasına sarkan Emre, kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldı. Emre’nin şutunda kaleci Batuhan’ın müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

        Karşılaşma Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar

        Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga (Tarkan Serbest dk. 46), Mikdat Çil, Muharrem Cinan, Josip Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 67), Mesut Can Tunalı (Mehmet Altaş dk. 79), Barış Alıcı, Ahmet Sağat (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Furkan Gedik, Markao (Samet Yalçın dk. 46)

        Yedekler: Ahmet Hasan Göcen

        Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

        Sivasspor: Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş (Murat Paluli dk.65), Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Azizbek Turgunboev Jan Marek Bieganski, Veljko Simic (Emre Gökay dk. 65), Oğuzhan Aksoy (Muhammed Sinan Kaya dk. 84), Alex David Pritchard (Mehmet Talha Şeker dk. 89), Efkan Bekiroğlu (Samuel Moutoussamy dk. 65), Bekir Turaç Böke

        Yedekler: Arda Erdursun, Uros Radakovic, Noah Kemeseng Sonko Sundberg, Ziya Erdal, Mümin Barış Nazlı

        Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

        Goller: Efkan Bekiroğlu (dk. 43), Emre Gökay (dk. 90+5) (Sivasspor)

        Kırmızı kart: Barış Alıcı (dk. 1) (Kocaelispor)

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