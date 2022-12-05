Yedi kişilik grup ile tartışan kişi bıçaklandı

AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Hacı Halil Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yedi kişilik bir grup ile Umut Can Toprak (22) arasında tartışma çıktı. AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Can Toprak, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.