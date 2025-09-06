Kocaeli'de vapur seferlerinde kış indirimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla deniz ulaşımında kış tarifesine geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tarife ile birlikte sefer sayıları artırılırken, ücretler de yarı yarıya indiriliyor. Yeni uygulamanın, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında devam eden çalışmalar sırasında vatandaşlara hem kolaylık sağlaması, hem zaman hem de ekonomik açıdan katkı sunması bekleniyor.

REKLAM advertisement1

Başiskele'de devam eden "Ulaşım Koridoru Projesi" ile entegre olarak planlanan tarife kapsamında, D-130 Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Karamürsel, Gölcük ve Değirmendere ile İzmit arasında gerçekleştirilen vapur seferleri artırılırken, deniz ulaşımını daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek adına tam, indirimli ve abonman bilet ücretlerinde yüzde 50 oranında indirim uygulandı. Deniz ulaşımında uygulanan indirim ile tam bilet 16 TL, indirimli 12 TL ve abonman için ise 8 TL oldu.

Projeye destek sağlayan "Park Et, Devam" uygulaması ile Büyükşehir tarafından kente kazandırılan otoparklar değerlendirilerek vatandaşların araçlarını bu noktalara park etmeleri ve deniz ulaşımına kolayca geçiş yapmaları planlanıyor.