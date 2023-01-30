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Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobilin devrildiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Giriş: 30.01.2023 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
TIR'a çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
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AA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ovacık Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'a çarptıktan sonra savrularak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü E.Y. ve yanında bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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