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Kocaeli'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde husumetli kişilerin tartışması silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kardeşin bıçaklandığı olayda 1 kişi tabancayla vuruldu

Giriş: 10.03.2023 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'de silah bıçaklı kavga: 3 yaralı
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DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavga eden 3 kişiden 2 kardeş bıçaklandı, 1 kişi ise silahla vuruldu. Yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; olay, gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

A.T.K. (20) ve kardeşi U.K. (24), aralarında husumet olan S.Ö. ile caddede karşılaşarak tartıştı. S.Ö, bıçakla saldırarak A.T.K. ve U.K'yı yaraladı. Yaralanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışan S.Ö'yü tabancayla 7 kez ateş ederek bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ö.S, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, U.K. ve A.T.K. ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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