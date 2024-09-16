Kocaeli'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kocaeli Kandıra'da karşı yönlerden gelen motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Ç. idaresindeki motosiklet, D-605 karayolu İzmit istikameti Kocabayramlar Mahallesi mevkisinde karşı yönde seyreden E.O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle savrularak motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.