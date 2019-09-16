16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk, "Amca dur amca" diyerek uyarmaya çalıştı.
Yaşlı adam yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı. Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada bir çocuk, "Dayı ne yapıyorsun" diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti.
Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı.
Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, kurumları da harekete geçmesi için işaretledi.
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