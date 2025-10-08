Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de jiletli bir kişi, silahlı kavgada öldürüldü | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de jiletli bir kişi, silahlı kavgada öldürüldü

        Kocaeli İzmit'te, sokakta taşkınlık yapan ve elindeki jiletle kendisine zarar veren kişi, çıkan silahlı kavgada öldürüldü. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 03:02 Güncelleme: 08.10.2025 - 03:02
        Jiletli bir kişi, silahlı kavgada öldürüldü
        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde Özgür Ş. (46), elindeki jiletle taşkınlık yaparak sokakta huzursuzluk oluşturdu. Özgür Ş'nin kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Ekipler olay yerine ulaşmadan önce, Özgür Ş. ile yoldan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, tabancayla açılan ateş sonucu Özgür Ş. ağır yaralandı.

        AA'nın haberine göre, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #İzmit
