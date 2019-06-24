Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda kurulu entegre geri dönüşüm tesisinin depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. AA'nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.