Servis midibüsü devrildi: 1 yaralı

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Celal A. idaresindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptıktan sonra yan yola devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkartılarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yan yolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.