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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

        Kocaeli'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 00:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 02:12
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        Ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
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        Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak'taki fabrikada 17 Mart'ta yüksekten düşerek ağır yaralanan ve Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan B. (30), hayatını kaybetti.

        Hasan B'nin cenazesi, öğle vakti Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. AA'nın haberine göre; cenazenin, bugün Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Dölek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Hasan B, 17 Mart'ta gemi imalatı yapan fabrikada 10 metre yükseklikte çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düşmüş, ağır yaralanan işçi ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
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