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        Haberler Gündem Kocaeli'de 51 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Güncel haberler

        Kocaeli'de 51 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede yedikleri tavuk dönerin ardından rahatsızlanan 51 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 50 kişi taburcu olurken, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tahlil edilmek üzere işletmeden numune aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:55
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        51 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Olay, dün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir tavuk döner satışı yapan işletmede meydana geldi.

        İşletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 51 kişide mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı. Bu şikayetler üzerine 51 kişi zehirlenme şüphesiyle Körfez Devlet Hastanesi, ilçedeki özel bir hastane ile Derince Eğitim ve Araştırıma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan müdahalelerin ardından 50 kişi taburcu edildi. 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden satışı yapılan dönerden numune alarak tahlile gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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