Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü

        Kocaeli'de 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü

        Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 92 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 05:18 Güncelleme: 03.05.2024 - 05:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkondan düşen 92 yaşındaki kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bir apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan Nebahat A. (92), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

        AA'nın haberine göre, birlikte yaşadığı torununun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #İzmit
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Cinayet böyle aydınlandı! Aracını satmaya çalışmışlar
        Cinayet böyle aydınlandı! Aracını satmaya çalışmışlar
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Habertürk Anasayfa