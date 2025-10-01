Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 20 günde 86 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 124 şüpheliden 86'sı tutuklandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce 10 Ağustos -1 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Elde edilen delillerle çalışmayı genişleten ekipler, aynı suçtan 38 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 7 kilo 634 gram sentetik uyuşturucu, 364 uyuşturucu hap, 1127 sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, tüfek, 45 fişek, 2 uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 lira, 150 dolar, 11 bin 325 avro ele geçirildi.
Gözaltındaki 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
