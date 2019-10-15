Polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleriyle doğal gaz şirketi yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının çıktığı evde yapılan incelemede, baba ve kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı olarak kurtarılan anne ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

NEDENİ CİNNET CIKTI

40 yaşındaki M.H.İ.'nın cinnet getirmesi sonucu olayın meydana geldiği anlaşıldı. İddiaya göre, baba arka odaya geçerek evdeki tüpü tutuşturdu. Tüpün alev aldığını gören M.H.i. yeni okuldan gelen 9 yaşındaki down sendromlu kızı Z.İ., eşi F.İ. ve kendini alevlerin üzerine attı. Alev alan tüpün patlaması sonrasında baba ve kızı feci şekilde can verirken anne F.İ. ise ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise incelemelerine savcı eşliğinde devam ediyor.