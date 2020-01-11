Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'da deprem mi oldu?

Marmara Denizi depreminin ardından Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 11 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KOCAELİ, BURSA VE TEKİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi fakat Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ merkezli herhangi bir deprem olmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.11 16:37:36 40.8548 28.2420 16.2 -.- 4.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2020.01.11 16:37:36) 2020.01.11 15:53:09 40.7365 27.4165 16.0 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 15:42:36 40.7295 27.4352 11.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 15:41:39 40.3698 41.0203 22.7 -.- 2.1 -.- CANKURTARAN-ISPIR (ERZURUM) İlksel 2020.01.11 14:36:44 40.8557 27.5070 12.0 -.- 1.3 -.- KUMBAG-(TEKIRDAG) İlksel 2020.01.11 14:18:21 40.7183 27.4050 10.5 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 14:05:35 40.7230 27.3327 13.8 -.- 0.8 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2020.01.11 14:04:29 40.7213 27.4277 11.8 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 13:16:40 39.7295 26.0450 5.4 -.- 1.9 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2020.01.11 13:00:30 40.7230 27.4203 9.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 12:56:41 40.7032 27.4065 9.2 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 12:24:00 40.7102 27.4233 10.7 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 12:19:42 40.4245 27.3722 14.9 -.- 1.2 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2020.01.11 12:16:50 40.7495 27.4460 9.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 12:16:26 40.1197 41.9565 8.1 -.- 2.3 -.- HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2020.01.11 12:16:14 40.6573 27.3935 3.8 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 12:05:01 38.1575 41.0247 5.0 -.- 2.1 -.- SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2020.01.11 11:08:57 40.6403 27.3632 4.3 -.- 0.8 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 10:57:16 40.7205 27.4212 12.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 10:52:24 36.4287 29.5170 26.6 -.- 2.4 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel 2020.01.11 10:49:48 40.7132 27.4183 11.1 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel