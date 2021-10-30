'Mimar Sinan'ı 3 tenor canlandıracak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siparişiyle Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında sahnelenen 'Koca Sinan Operası'nda 'Mimar Sinan', Ali Murat Erengül, Murat Karahan ve Efe Kışlalı, dönüşümlü olarak canlandırılacak
Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim 2021'de Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde 13 yıl aradan sonra yeniden açıldı.
Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ortaya çıkarılan, geçmişimizin gurur kaynaklarından biri olan Mimar Sinan'ı konu alan 'Koca Sinan Operası' sahnelendi.
Eserin librettosunu; Halit Refiğ'in 'Koca Sinan' adlı eserinden yola çıkarak Bertan Rona kaleme aldı. Eserin müziği ise ülkemizin önde gelen bestecilerinden Hasan Uçarsu'ya ait. Eserin yaratıcı kadrosu, ülkemizin en önde gelen şeflerinden Gürer Aykal, rejisi bir Türkiye hayranı olan İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini ve yönetmen danışmanı Ravivaddhana Monipong Sisowath'a, Türkiye'de çok başarılı ışık tasarımlarına imza atan İtalyan ışık tasarımcısı Giovanni Pirandello‘ya Türkiye'de sayısız önemli işlerin kostüm tasarımına imza atmış olan Serdar Başbuğ ve dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na ait.
'Koca Sinan'da 'Mimar Sinan', Ali Murat Erengül, Murat Karahan ve Efe Kışlalı dönüşümlü olarak canlandırılacak.
Diğer roller şöyle;
Sultan Süleyman: Göktuğ Alpbaşar / Suat Arıkan / Tuncay Kurtoğlu
Hürrem Sultan: Aylin Ateş / Nesrin Gönüldağ
Mihrimah Sultan: Gülbin Günay / Hale Soner Kekeç
Rüstem Paşa: N. Işık Belen / Kevork Tavityan
Ebussuud Efendi: Göktuğ Alpbaşar / Ali Haydar Taş / Umut Tingür
Ayas Paşa ve Sinan'ın Kalfası: Berk Dalkılıç / Onur Turan
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