Fenerbahçe'de maddi konularla ilgili başkan Ali Koç ve yönetimin yoğun mesaisi devam ederken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, başkan Ali Koç'un kulübe yaptığı katkılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Burhan Karaçam, "Başkanımız maddi manevi seferber olmasa biz bu günleri göremezdik. Bunları karşılıksız olarak yapıyor, böyle bir şey yok! Bu çabaların Fenerbahçe'yi sevenler tarafından bilinmesi lazım!" diyerek oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

Karaçam, başkan Ali Koç'un kulübe yaptığı katkıyla ilgili ilk kez resmi ağır olarak bir açıklamada bulunurken "Bizim tek amacımız mali bağımsızlığını kaybetmesin Fenerbahçe, bütün hadise bu. Başkan Ali Koç'un kulübe kendi katkısı 150 milyon Euro'ları geçti. Tam rakamı bilmiyorum. Kendisi isterse açıklar" ifadelerini kullandı. Burhan Karaçam'ın yaptığı açıklamaların tamamı ise şöyle:

"İNSAN SAĞLIĞINI RİSKE ETMEMELİYİZ"

"Almanya’daki durumu bilmiyorum ama özellikle gelir gider dengesini çok iyi sağlayamayan kulüpler olumsuz etkilenecek muhakkak. Ancak kulüpler ekonomik anlamda böyle diye insan sağlığını da riske etmek ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye’de biliyoruz ki yapılan testlerde ‘negatif’ çıkmasına rağmen pozitif olan hastalar var, yönetim kurulundan bir arkadaşımız da yaşadı bunu. İlerleyen süreci yaşayarak öğreneceğiz gibi geliyor. Büyük bir sorumluluk bu. ABD’de yapılan yayınlarda 14 gün gibi karantina süresinin sonu olmadığı iddia ediliyor. 2. kez yaşanan vakalar var. Hastalığını atlatanların sporcu yaşamına devam edememe riski var. Bu sorumluluğu kim taşıyacak? Nasıl taşıyacak? Bunlarında açıklanması gerekiyor. Bir kişi bile zarar görse o bir kişi çok önemli, İstanbul’da yaşıyorsunuz çünkü."

"2015 SENESİNDE ALİ KOÇ İLE BERABER ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Ben Yapı Kredi’den ayrıldıktan sonra Koç Holding’de proje almaya devam ettim. Ondan öncede tanışıyorduk Sayın Ali Koç ile. Zamanında da başkan ile beraber baya katkılar yaptık. Localar ilk satışa çıktığında ilk locaları alanlar Sayın Ali Koç, Mustafa Koç, Koçbank olarak bizler olduk. 2006 yılında Ali Koç, 1907 Derneği’nin başkanlığına geldi. Fenerium Tribünü’nü modellemesini biz hazırladık, finansal olarak biz temin ettik. Sağ olsun Aziz bey kabul etti, 1907 Tribünü’nü oluşturduk, oradan kaynak edindik. 2015 senesinde Ali Koç ile beraber çalışmaya, hazırlanmaya başladık. Haziran 2018’e kadar hep beraber çalıştık. 2015-16-17 senesinin tüm raporlarını biliyordum zaten. KAP açıklamalarına kadar ezberlemiştim ama tümünü göremiyorduk tabii. ‬

"BENİM İNCELEDİĞİM RAPORLARDA BU DURUM YOKTU"

Çok büyük ve çok birikmiş bir borç ile karşılaştık. Temlik düzeyi çok büyük çaptaydı, bu kadarını bilmiyorduk. Benim incelediğim raporlarda bu yoktu. Bir anda 8-10 koldan çarpışmak durumunda kaldık. Bir taraftan birikmiş borçları eritmemiz, geçmiş dönemden kalan sporcu borçlarını ödememiz gerekiyordu, bir taraftan Haziran dönemi yeni transfer dönemi idi. Göreve geldikten sonra bir de Ağustos ayından itibaren başlayan büyük bir kur patlaması yaşadık, kur zararı yedi Fenerbahçe. FFP kısıtlamaları falan derken zorlukla yaşadığımız bir dönem geldi.

"DARALACAĞIZ AMA BRANŞ FAALİYETLERİNİ KÜÇÜLTME OLMAYACAK"

Fenerbahçe Spor Kulübü bir kere, futbol kulübü değil. Dokuz branşımız var. Toplam giderlerimizin %60’ı futboldur. Bunun yarısı %30’u basketboldur. %10’da ticari faaliyetler diyelim. Futbol, basketbol dışındaki branşlarımızın bir geliri yok. Zannediyorum ki öyle de olsa böyle de olsa büyük ihtimal daralacağız ama branşın faaliyetlerini küçültme olmayacak.

Öz kaynaklarımıza yöneleceğiz, bazı branşlarımızda yabancı sporcularımız var, Türk gençlerinin yetişmesine odaklanacağız. Spor Kulübü kişiliğini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Bizim kadar amatör şubelere destekte bulunan büyük kulüpler yok.

"YAPILANDIRMA DEĞİL BORÇ TASFİYESİ"

Yapılandırma geçen sene Eylül’den itibaren başladı. Fakat bu gerçek anlamda bir yapılandırma değil. Bir borç tasfiyesi bu aslında. Fazla detay veremeyeceğim çünkü imzaladığımız bir gizlilik sözleşmesi var. Kulüplerin ihtiyacı gerçek anlamda bir yapılandırmadır, bu böyle bir yapılandırma değil. Ağır şartlar var, genel kurula gidip onay almamız gerekirdi.

Genel kurulda da bunun için onay alamayacağımızı düşündük, gördük. Dolayısıyla dahil olmadık. Biz kısa vadeli adımlar yerine Fenerbahçe’nin geleceğini kurtaracak planlar peşindeyiz. İnşallah herkesin işine yarayacak bir çözüm modelinde mutabık kalınır.

Fenerbahçe bünyesinde birbirinden ayrı şirketler kurulmuş. Bütün futbol faaliyetleri isim haklarıyla oralara devredilmiş. Siz futboldan kaynaklanan gelirleri halka açık şirkete koyduğunuz zaman diğer spor branşlarının gelirleri ne olacak? Yıllar içinde kaynaklar oradan oraya aktarınca bu rakamlar büyüyor. Yeni bir modelleme getirilmesi lazım, bu modellemeyi de hazırladık, alternatif modellerimiz var. Bu işler biraz yatışınca inşallah gündeme getireceğiz.

Bizim 600 milyon Euro borcumuz var, 100 milyon Euro da bilançoda gözükmeyen yabancı oyuncu odaklı borçlar var. Raporlama prensipleri nedeniyle o bilançoda bu borçlar yer almıyor. Borcun var 600, alacağın var 300 aktif pasif gelirlerle. Döviz kazandıracağı bir faaliyetin olmayan hiçbir yerde olmaması lazım bu durum. Biz bunu kapatmak için sermaye artışlarını planladık. Ocak ayı sonunda bankalara başvurduk, döviz pozisyonunu taşımak istemiyoruz dedik. Bazı bankalar çabuk geri döndü. Borç yine borç, yine o kadar miktar borcumuz var yani bir azalma yok. Döviz cinsinden gelirimiz yok, bu riskten arındırdık. 600 milyon borç derken toplam borç bu. Kimileri göreve geldiğinizde 600 milyon Euro açıklamıştınız şimdi 300 oldu diyorlar; öyle bir şey kesinlikle yok, bunu çarpıtıyorlar.

"GELİR VE GİDERİ EŞİT NOKTAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

2 milyara yakın bir zarar vardı biz devraldığımızda. Yüzde 7 ile çarpalım 4 milyarsa bunun yarısı zarar. Geçmişten gelen bir zarar. Bunu taşımanın bir maliyeti var hem de gelir gider dengemiz açık olduğu için oradan da zarar ediyoruz. Temlikler olduğu için borçların servisine gidiyor gelenler. Gelir yaratamıyorsak borçlanıyoruz. Yani zarar, borçların üstüne geliyor. Gelir gideri eşit noktaya getirmeye çalışıyoruz. Sonra gelirleri yükseltmeye çalışacağız. Bunlar içinde zamana ihtiyacımız var. 60 milyon Euro ödememiz için 60 milyon gelirimizin olması lazım. Öyle bir gelir yok ki!

"BAŞKANIMIZ MADDİ MANEVİ SEFERBER OLMASA BUGÜNLERİ GÖREMEZDİK"

Başkanımız maddi manevi seferber olmasa biz bu günleri göremezdik. Bunları karşılıksız olarak yapıyor, böyle bir şey yok! Bu çabaların arkasında durulması lazım! Fenerbahçe’yi seven insanların bunu görüp bu yapılanlara sahip çıkması lazım. Bizim tek amacımız mali bağımsızlığını kaybetmesin Fenerbahçe, bütün hadise bu. Başkan Ali Koç'un kulübe kendi katkısı 150 milyon Euro'ları geçti. Tam rakamı bilmiyorum. Kendisi isterse açıklar.

Bir yol haritamız var. 2020 bütçemizi nasıl bağlayacağımızı bilemiyoruz şu an. Biz değil tüm kulüpler öyle. Yayın gelirleri ne olacak belli değil. Bilet, kombine, loca, sponsor, reklam gelirlerini bilmiyoruz. Ne kadar bağış toplarız bilemiyoruz. Tüm kulüpler bu şekilde. Gelirler düşüyorsa, giderleri de kısmak zorundasınız.

1-2 kulübün arzusuyla olacak iş değil. Bizim bir önerimiz var, sayın başkan son divan kurulunda bahsetti. Maliyetlerimizin bir kısmı yabancı oyuncularla yapılan anlaşmalar. Türk spor kulüplerinin bunları ödemesi oldukça zor. Paradigma değişimi şart yani. Biz diyoruz ki; futbolda federasyon kural değişikliğine gitsin, alt yapıdan 3 oyuncu ilk ‪11’de‬ kadroda olsun. Tüm kulüpler bunu eşit uygularsa FFP açısından bir sorun yok.Kendi öz kaynaklarımıza dönmek durumundayız. Bu kuralın gelmesi tüm kulüpleri altyapıya yöneltecek. Bu hassas bir konu.

"TÜRK KULÜPLERİ NEDEN BU GELİRİ ELDE EDEMESİN"

Türkiye’de bahis konusunda düzenlenmiş bir sistem var. Ancak düzenlenmemiş, vergilendirilmemiş olanlar da var, bunların hepsi yurtdışında. Bunlar o kadar ilerlemiş ki; yabancı ülke takımlarına reklam verenler bile var. 50-60 milyar Lira’dan bahsediyorum. Bunlar yasal hale gelirse bu rakamı kulüpler paylaşacak. 10 milyar Lira da hazineye giderek yepyeni bir gelir elde edilecek. Alman, İngiliz kulüpleri buradan gelir elde ediyorsa Türk kulüpleri neden elde edemesin?

TAŞINMAZLAR KONUSU...

Sayın başkanımız bundan sonraki dönemle ilgili olarak Fenerbahçe’nin geleceğini kurtarmak için kısa, orta, uzun vadede şekillendirmemizi istedi. İhtiyaç fazlası gayrimenkullerimizin gelir getirmesi konusu ortaya çıktı. Ayrı ekip kuruldu bu konuyla ilgili. Bizim buradan elde edeceğimiz gelirlerle, çünkü şu an donuk-aktif gelirler arasında yer alıyor. 4-5 yerde ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar, umarım bu yıl bu işler şekillenir ve sene sonunda uygulamaya başlarız. Kenan Evren arazisi de değerli bir yer, kulüp geçmişte o arazi karşılığında çok ciddi yatırımlar yapmış, okullar yapmış. Şimdi arkadaşlarımız o alanın en iyi şekilde kullanılması adına değerlendirmeler yapıyorlar.