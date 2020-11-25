Koç Müzesi'nden sınırlar ötesi eğitim

‘Sınırsız müzecilik’ anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, eğitimde de sınırları kaldırdı. Müzenin, okul müfredatını destekleyen ‘Müzede Eğitim’ uygulaması çevrim içi ortamda öğretmen ve öğrencilerle buluşuyor. Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan eğitimler iki aşamalı olarak gerçekleşiyor. İlk aşamada çevrimiçi eğitim öncesi öğretmen ve öğrenciler sınıfta seçtikleri konu hakkında tartışma ve etkinlikler düzenliyor. İkinci aşamada ise canlı yayın ziyareti ile müze tanıtımı, konu anlatımı ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunurken hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olan eğitimlerde biyolojiden astronomiye, fen ve teknolojiden yenilenebilir enerjiye kadar farklı konularda atölyeler sunuluyor. Öğrenciler ayrıca müze koleksiyonunda yer alan objeler ile kara yolu, raylı ulaşım, denizcilik, havacılık ve iletişim konularında mekandan bağımsız olarak daha detaylı bilgiler ediniyor. Öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı yakalarken dersleriyle de bağlantı kurarak bilinç ve beceri kazanıyorlar.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimler, Zoom üzerinden 40’ar dakika olarak iki ayrı şekilde gerçekleştiriliyor. İlk 40 dakikanın sonunda 10 dakika ara veriliyor. Katılımın minimum 15, maksimum 30 kişiyle sınırlı olduğu eğitimler için öğretmenler, yıllık eğitim planında yer vermek istedikleri bir ya da birden fazla alan seçebiliyor. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim süreci boyunca devam edecek eğitimlerden faydalanan öğrenciler, İstanbul, Ankara ve Ayvalık’taki Rahmi M. Koç Müzelerinden birine giriş hakkı da kazanıyor.
Geniş bir yelpazede ele alınan eğitim ve atölyeler şöyle:
İletişim Eğitimi:
Mustafa V. Koç Binası’nda yer alan; telgraf, telefon, diktafon, gramofon, kamera ve televizyon gibi önemli iletişim aletlerinin nadir örneklerinin bir araya geldiği koleksiyonu inceleme imkanı bulan öğrenciler, iletişim tarihine yolculuk yapıyor.
Zeytinyağı Fabrikası Eğitimi:
Müzede yer alan bu bölüm Ayvalık’ın Bademli Köyündeki gerçek bir zeytinyağı fabrikasının parçalarından oluşturuldu. Bu bölümdeki eğitimde gerçek bir buharlı makinenin, taşıyıcı bantlarla çevrilen değirmen taşlarının ve preslerin nasıl çalıştığı öğrenilebiliyor.
Ulaşım Araçları:
Hava, kara, denizyolu ve raylı ulaşıma ilişkin bilgilerin verildiği bu eğitimlerde öğrenciler B-24 uçağının parçalarını incelerken atlı ve elektrikli tramvayların çalışma prensiplerini karşılaştırabiliyor. Denizyolu ulaşımına ilişkin gelişmeler ve Kısmet Teknesi’nin ayrıntılı hikayesi ile ilk buharlı arabadan müzede yer alan Malden Buharlı Otomobili’nin çalışma prensiplerine kadar zengin bir içerik bulunuyor.
Bilimsel Aletler: Güneş Saati
Güneş saati eğitimi ile insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan zamanın takibinin sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik geçmişine geri dönülüyor. Bu bağlamda Güneş saatinin çalışma prensibi, tarımın insan hayatındaki önemi öğreniliyor.
Renkli Matematik Dünyası:
2010 yılının Aralık ayında açılan bu bölüm; 43 adet deney seti ve öğretmen anlatımlarıyla çocuklara, matematik ve fen bilimlerini “anlaşılmaz, erişilmez” olmaktan çıkarıp “dokunulabilir, sevilebilir ve anlaşılabilir” kılmayı hedefliyor.
Enerji Atölyesi:
Enerji atölyesi ile dünyadaki yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının nasıl oluştuğu, üretim süreçleri, kullanım alanları ve çevreye olan etkileri ele alınıyor. Ham petrol rafineri maketi ile öğrenme imkânı sunuluyor.
Fen ve Teknoloji Atölyesi:
Bu atölyede kaldıraçlar, palangalar, eğik düzlem, dişli çarklar ve sürtünme kuvveti deneyleri yer alıyor. Bu çalışma ile öğrenciler, fen ile teknoloji arasındaki ilişkiyi bütünleştirecek, aynı zamanda günlük hayatta karşılaştığı sorunlara fenden yararlanarak çözüm arayışında bulunabiliyor.
Astronomi Atölyesi:
Astronomi Atölyesi, Büyük Patlama'dan günümüze kadar uzanan 13.8 milyar yıllık süreci dev panolar ve Sihirli Küre'den paylaşılan görüntülerle öğrencilere aktarıyor.
Biyoloji Atölyeleri:
Biyoloji atölyelerinde vücudun temel yapı taşı DNA ve insan bilimi arasındaki bağ ele alınıyor, klorofil ve şeker deneyleriyle yaparak-yaşayarak öğrenme sağlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!