Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti. ABD'li basketbol efsanesinin ölüm haberinin ardından milyonlarca kişi Bryant'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki Kobe Bryant kimdir?

İşte başarılarla dolu kariyeriyle Kobe'nin kısa biyografisi...

KOBE BRYANT KİMDİR? HAYATI VE KARİYERİ...

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı.

1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek rekoru, Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" unvanını elde etti.

Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Kobe, 14 Aralık 2014'teki Minnesota Timberwolves maçında, kariyerinde 32 bin 292 sayısı bulunan Michael Jordan'ı geçerek Kerim Abdülcabbar (38 bin 387) ve Karl Malone'un (36 bin 928) ardından "NBA tarininin en skorer 3'üncü oyuncusu" oldu.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu kazanan, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant, kariyerinde 1566 maça çıktı.

60 SAYIYLA VEDA ETTİ

Kobe Bryant, 15 Nisan 2016'da Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları maçta 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine (37 yaşında) son vermişti.

"İÇİM TİTREDİ"

Veda ettiği maçın ardından şunları söylemişti: "Kendi kendime dedim ki, inanamıyorum bunun olduğuna, bütün gün bu anı yaşayacağım hep aklımdaydı. Son kez o formayı üzerime geçirmek, son kez ayakkabılarımı bağlamak içimi titretti ve bir an durdum, hadi topla kendini çık ve oyna dedim. Evde maça hazırlanırken omuzuma, dizlerime buz koyarken hep bu anlar vardı aklımda bunları duygusal bir şekilde yaşayacağımı biliyordum."

REKORLARI

- Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından NBA tarininin en skorer 3'üncü oyuncusu... (33 bin 583)

- NBA tarihinde hem 30 bin sayı hem de 6 bin asist barajını geçen tek oyuncu

- Bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu: 20 sezon (Los Angeles Lakers)

- Bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı

- Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 134 (60 sayı ve üstü 5, 50 sayı ve üstü 25 maç)

- Wilt Chamberlain'den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007'nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)

- NBA sayı kralı: 2005-06 sezonu (35,4) ve 2006-07 sezonu (31,6)

- NBA All-Star maçında MVP Ödülü'nü en fazla alan oyuncu: 4 kez (2002, 2007, 2009, 2011)

- NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu: 18 kez

- NBA All-Star maçı ilk 5'ine en fazla seçilen oyuncu: 16 kez

- Bir maçta en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu: 12

- Bir NBA maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün

- NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 gün

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Kobe Bryant, Eylül 2011'de Türk Hava Yolları'nın davetiyle Türkiye'ye gelmişti. ABD'li efsane, Galatasaray'ın TT Stadı'nda yaptığı antrenmana katılarak sarı-kırmızılı formayla poz vermişti.

ÖLÜMÜ

Kobe Bryant, 26 Ocak 2020 tarihinde California'da geçirdiği helikopter kazası sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti. Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ve 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

Los Angeles kenti yetkilileri, California eyaletinin Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıkladı.