Kobe Bryant hayatı film oluyor

Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'a yolculuğunu konu alan film projesi yolda.

Warner Bros. Pictures, NBA yıldızının takıma katılma hikâyesini konu alan senaryonun haklarını satın aldı. Alex Sohn ve Gavin Johannsen imzalı senaryo için pek çok stüdyo ve platform yarışa girmiş, ancak Warner Bros. hızlı davranarak projeyi kazanmıştı. Filmin yönetmeni henüz belirlenmedi.

Adı 'With the 8th Pick?' olarak açıklanan film, Kobe Bryant'ı liseden almayı düşünen menajer John Nash'e odaklanacak.

Charlotte Hornets, genç oyuncuyu kısa süre sonra Vlade Divac karşılığında Los Angeles Lakers’a takas etmişti. New Jersey Nets’in o dönemde 8'inci sıradan seçme hakkı bulunuyordu. Nets genel menajeri John Nash, Kobe Bryant’ı almak istemiş, ancak koç John Calipari farklı bir karar vererek bu seçime engel olmuştu.

Kobe Bryant, Lakers formasıyla 20 sezon oynarken 5 kez şampiyonluk yaşadı, 18 kez All-Star seçildi. Ayrıca 2007 - 2008 sezonunda MVP ünvanını kazandı.

Başarılarıyla NBA tarihine geçen ve 2016’da basketbolu bırakan Kobe Bryant, Ocak 2020’de 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant, hayata veda ettiğinde 41 yaşındaydı. NBA efsanesi geride eşi Vanessa Bryant ile üç çocuğunu bıraktı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna