Koalisyonda fire: Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.
Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.
Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.
Bundestag'ın Merz'i ya da başka bir adayı salt çoğunlukla başbakan seçmek için 14 günü var.
Almanya parlamentosunda 630 milletvekili bulunurken, Merz'in liderliğini yaptığı CDU/CSU, Lars Klingbeil liderliğindeki merkez sol Sosyal Demokratlar (SPD) tarafından destekleniyor.
Koalisyonun Federal Meclis'teki 630 sandalyeden 328'ini kontrol etmesine rağmen 18 oy fire vermesi, Merz'in başbakan seçilmesini engelledi.