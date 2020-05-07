KOAH; Kronik Obstüktif Akciğer Hastalığı olarak adlandırılan ilerlemesi hızlı olan ve geri dönüşü olmayan, buna rağmen önlenebilir ve tedavi edilebilir özelliği bulunan bir akciğer hastalığıdır. Koah rahatsızlığı bulunan hastaların, havayollarında daralma ve solunumunda güçlükler yaşanmaktadır. Bu hastalık amfizem ve kronik bronşit zemininde meydana gelen kişilerde nefes darlığı, öksürük, balgam atma ve kısa mesafelerde çabuk yorulma gibi birçok semptoma neden olmaktadır.

Bu hastalığın ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri sigara kullanımıdır. Tütün ürünleri tüketimi kişilerin KOAH hastalığına yakalanmasında büyük rol oynamaktadır. Bunların haricinde ise; iş yerinde bulunan tozlu ortamlar, kimyasal maddelerin solunması, havasız ortamda pişirilen yemeklerin sürekli solunması, ısınma amaçlı kullanılan yanıcı maddelerin oluşturduğu hava kirliliği de neden olabilmektedir. Çocukluk döneminde solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlar ve akciğer rahatsızlıkları da bu hastalığı ilerleyen yaşlarda tetikleyebilmektedir. Tanısı istenilen üst solunum yollarına yapılan çeşitli testler ile konmaktadır. Doktorun KOAH hastalığında gelinen safhayı belirlemesi ve ona uygun şekilde tedaviye başlaması, tedavi için en önemli etkenlerden biridir.

KOAH tedavisi belli aşamalarla uygulanmaktadır. İlk aşama; hastalık değerlendirilerek, izlenmeye alınmaktadır. İkinci aşama da ise; risk faktörlerinin azaltılması sağlanmaktadır. Eğer kişinin sigara kullanımından kaynaklanmaktaysa muhakkak sigarayı bırakması gerekmektedir. Üçüncü aşamada; hastalığın durumuna göre farmakolojik olan ve olmayan olarak iki çeşit tedavi yöntemi uygulanmasına başlanmaktadır. Farmakolojik olan yöntem; kişinin her yıl düzenli olarak grip aşısı yaptırması istenmektedir. Aşı yaptırmak; grip sırasında oluşan üst solunum yollarındaki problemleri engelleyerek, koah rahatsızlığının şiddetlenmesini önlemektedir. Farmakolojik olmayan yöntemde ise; solunumsal rehabilitasyon uygulanmakta, oksijen tedavisi yapılmakta ve sınırlı da olsa cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Bu hastalıkta sigara içiminin bırakılması, hastalığın ilerlemesini durdurmak için yapılabilecek en hızlı ve etkili yöntemlerden biridir.