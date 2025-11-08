Habertürk
        KKTC'den Norveç'e tepki

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Şüphesiz, Ada'da kalıcı barış ancak iki halkın eşit haklarının tanınması ve karşılıklı güven ortamının tesisi ile mümkün olabilecektir. Bu türden tek taraflı kararlar bu hedefe ulaştırmayı zorlaştırmakta, mevcut durumu tehlikeye sokmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Giriş: 08.11.2025 - 18:23 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:23
        KKTC'den Norveç'e tepki
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Norveç hükümetinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 65 yılı aşkın süredir uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına tepki göstererek, bu kararın, Doğu Akdeniz'de her geçen gün giderek kırılgan bir hal alan mevcut hassas dengeye son derece zarar veren nitelikte olduğunu bildirdi.

        KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç Parlamentosu tarafından 1959 yılında kabul edilen bir düzenleme uyarınca çatışma yaşayan veya iç karışıklık riski bulunan ülkelere silah satışının yasaklandığı hatırlatıldı.

        Söz konusu silah satış yasağının, Norveç hükümeti adına Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’nin 7 Kasım 2025 tarihinde GKRY lideri Nikos Hristodulidis’i şahsen arayarak kaldırıldığına dikkat çekildi ve buna tepki gösterildi.

        Açıklamada, Norveç’in geleneksel barış odaklı dış politikası ile çelişen GKRY'ye silah ambargosunun kaldırılma kararının, KKTC tarafından üzüntü ile karşılandığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Norveç hükümetinin Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasına imkan tanıyan bu kararı, Doğu Akdeniz’de her geçen gün giderek kırılgan bir hal alan mevcut hassas dengeye son derece zarar veren nitelikte olup, bölgedeki istikrar ve güvenlik ortamına katkı sağlamaktan oldukça uzaktır. Şüphesiz, Ada’da kalıcı barış ancak iki halkın eşit haklarının tanınması ve karşılıklı güven ortamının tesisi ile mümkün olabilecektir. Bu türden tek taraflı kararlar bu hedefe ulaştırmayı zorlaştırmakta, mevcut durumu tehlikeye sokmaktadır."

        Açıklamada, Norveç hükümeti, Kıbrıs Rum tarafının provokatif tutumunu cesaretlendirmekten ve silahlanma eğilimlerine katkı sağlayacak bu tür girişimlerden vazgeçmeye, Kıbrıs Adası’nın gerçeklerine dayalı, bölgesel istikrar ve barışı destekleyici bir tutum almaya davet edildi. Ayrıca, KKTC’nin gereken adımları Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceği vurgulandı.

