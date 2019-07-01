Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre gece saatlerinde KKTC'nin Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.

Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor" bilgisini verdi.

ÖZERSAY: İLK BULGULAR FÜZEYİ İŞARET EDİYOR

AA'nın haberine göre; olay yerine giden Özersay, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını belirten Özersay, itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattı.