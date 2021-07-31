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KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

31.07.2021 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı
KKTC'de ormanlık alanda yangın
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İHA

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada yangının saat 12.30 sıralarında çıktığı ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği aktarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangına Orman Dairesine bağlı ekipler, sivil savunma, askerî personel ve belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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