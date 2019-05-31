Kızım 34. son bölümü ile izleyicisine veda etti. Peki, Kızım neden bitti? TV8 ekranlarında her cuma akşamı yayınlanan Öykü ve Demir'in hayatını konu alan Kızım dizisi bu akşam son kez izleyicisinin karşısına çıktı.

KIZIM NEDEN BİTTİ?

Çarpıcı konusu ile yayınlandığı ilk günden beri hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Kızım dizisi başarısız reyting grafiği sebebiyle sezon sonunda final yapma kararı aldı.

KIZIM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızım dizisinin 31 Mayıs'ta yayınlanacak olan 34. bölümünde çifte düğün heyecanı yaşanacak. Kızım'ın finalinde Demir ve Candan, Uğur ve Sevgi evlenecek. Yaşadığı hisleri ve mutluluğunu öğretmenine bir mektuptan okuyan Öykü ise, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.