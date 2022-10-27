STAT: Stadion Rajko Mitic

HAKEM: Joao Pinherio

SAAT: 22.00

YAYIN: Exxen

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkıyor, bordo-mavililer geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı.

KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok

AVRUPA'DA 146. MAÇ



Trabzonspor, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 146. karşılaşmasına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini sonlandırmak istiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer deplasmanlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçı dış sahada 2-1 kaybederken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.