Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek görevini devredecek

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Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin aday göstermesi üzerine 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kızıltepe Belediye Başkanı seçildiğini anımsatarak, gerek partinin ön seçim sürecinde gerekse de belediye başkanlığı döneminde şahsına yönelik kimi saldırılar ve yıpratma girişimleri ile karşılaştığını ileri sürdü.

Zeyni İpek açıklamasında, "Şahsım üzerinden yapılan ama partimizi ve partimizin yerel temsiliyetini hedef alan bu saldırıları büyük bir şok ve üzüntüyle karşıladığımı ve tüm sorumluluğu üstlenerek partimi, ailemi ve kendimi koruyacak bir yerde duracağımı belirtmek isterim. Payıma düşen hatanın yanı sıra ilk günden itibaren şahsımı hedef alan bu saldırı girişimine karşı kişilik haklarımı görmezden gelen, ailemi yıpratan tüm bu süreçlere karşı hukuksal mücadelemi yürütmekle birlikte, bana karşı bu komployu kuranlarla parti hukuku içerisinde hesaplaşacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

REKLAM İpek, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurduğunu ancak bu kararından vazgeçtiğini bildirerek, şunları kaydetti: "İçine düştüğüm bu durumu partime, bana ve aileme karşı bir saldırı dalgasına dönüştürmeye çalışan kimi çevrelerin de etkisiyle oluşan ağır duygusal ortamda yaptığım 'istifa açıklaması'nın partinin başlattığı disiplin sürecine saygısızlık olduğunun farkındayım ve bu yüzden yaptığım iç muhasebe sonucu bu kararımı resmileştirmedim. Tüm bu yaşananlardan dolayı hem şahsımın hem partimin hem de sorumluluğunu aldığım temsiliyetin daha fazla tartışma konusu olmaması adına ve hakkımda başlatılan disiplin soruşturmasının sağlıklı yürütülmesi için bu süre boyunca Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletimi meclis içerisinde belirlenecek olan bir arkadaşımıza devrediyorum. Disiplin sürecinde partimizle her türlü bilgiyi paylaşacağımı ve alınacak her türlü kararı da peşinen kabul edeceğimi partime ve bana güvenmiş olan halka bağlılığımın gereği olarak belirtmek isterim. Bir kez daha böylesi bir konuyla gündeme geldiğim için tüm halkımızdan ve partimizden özür diliyorum."

DEM Parti Genel Merkezinden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirilerek, "Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'muza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti. İpek ise 8 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını bildirmişti.