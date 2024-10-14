Kızılırmak Deltası'nda bir günde 137 kuş türü gözlendi

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Fransa Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Akdeniz Sulak Alanlarının Korunması ve Restorasyonu projesi kapsamında düzenlenen Büyük Gün adlı etkinlikte, Türkiye'nin 33 şehrinde aynı anda kuş gözlemi yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu 44 kişilik ekibi ile etkinlik kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 12 Ekim'de gün boyu gözlem yaptı. 33 şehirde yapılan etkinlikte Kızılırmak Deltası, bir günde 137 kuş türü ile ülkede en çok türün gözlendiği alan olarak ön plana çıktı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Büyük Gün etkinliğinde tek bir günde en fazla kuşun görülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında kuş gözlemcilerinin farklı alanlarda kuş gözlemi yapmasının teşvik edildiğini belirten Yavuz, "Türkiye genelinde en çok kuş türü görülen alan Kızılırmak Deltası olmuştur. Çıkrıkçın, turna, çamurçulluğu, guguk, balık kartalı, delice doğan gibi pek çok göçmen kuşun yer aldığı toplamda 137 kuş türü kaydedildi. Böylelikle Büyük Gün etkinliğinde Kızılırmak Deltası Türkiye'de bir günde en çok kuş türü görülen alan olarak ön plana çıkmıştır" diye konuştu.