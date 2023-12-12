Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Kızılhaç başkanlığına Kate Forbes seçildi

        Kızılhaç başkanlığına ABD'li Kate Forbes seçildi

        Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) başkanlığına Kate Forbes seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılhaç başkanlığına Kate Forbes seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) başkanlık görevine ABD'li Kate Forbes seçildi.

        IFRC'nin X hesabından, gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından paylaşımda bulunuldu.

        Paylaşımda, "Genel Kurul, Kate Forbes'i IFRC'nin yeni başkanı olarak seçti. Tebrikler Bayan Başkan." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Kızılhaç
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        TFF olağanüstü toplandı!
        TFF olağanüstü toplandı!
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Habertürk Anasayfa