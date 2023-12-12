Kızılhaç başkanlığına Kate Forbes seçildi

Kızılhaç başkanlığına ABD'li Kate Forbes seçildi
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) başkanlığına Kate Forbes seçildi
Giriş: 12.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:25
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) başkanlık görevine ABD'li Kate Forbes seçildi.
IFRC'nin X hesabından, gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Genel Kurul, Kate Forbes'i IFRC'nin yeni başkanı olarak seçti. Tebrikler Bayan Başkan." ifadeleri kullanıldı.