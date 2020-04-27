27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya’nın Beyşehir ilçesinde dünyaya gelen Loudingirra Özdemir ailesinin de isteğiyle ilahiyat okudu. Lise yıllarında tanıştığı bağlaması kısa sürede tutkuya dönüşen Özdemir, bir süre bağlamasını gizli gizli çalmak zorunda kaldı. 4 yıl önce az sayıda insanın cesaret edebileceği adımı atan Özdemir istifa ederek dünyayı gezmeye başladı.
'PÜSKÜLLÜ YOLDAŞI'YLA DÜNYA TURUNDA
30’dan fazla ülke gezen Özdemir “Gittiğim ülkelerde para kazanmıyorum. Sokaklarda bağlama çalıyorum. Banka hesaplarım yok son 2-3 yıldır hiç banka kullanmıyorum, tamamen günübirlik yaşıyorum. Temel ihtiyaçlarımı da sokaklarda çaldığım enstrümandan elde ettiğim parayla karşılıyorum.” dedi. Gittiği ülkelerdeki yerli halkın evlerinde kalan Özdemir, oralardaki müzisyenlere de türküleri öğretiyor.
ŞAMAN KABİLE'YE BAĞLAMA ÇALAN ADAM
Gezisi sırasında Amazon ormanlarına giden Özdemir, şaman bir kabileyle de 1 ay boyunca yaşadı. Onların ritüellerine katılan Özdemir yaşadığı deneyimlerini anlattı: “Orada bir kaç deyiş söyleyip bağlama çaldım. Yerlilerin özellikle ayini yöneten o şamanın ben deyişi bitirdikten sonra yanıma gelip ağladığını görmem ve müzikten ne kadar etkilendiğini anlatmaya çalışması beni çok etkilemişti.”
BUDİST TAPINAĞINDAKİ TÜRKÜ GÖNÜLLÜSÜ
Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, Özdemir’i Tayland’ın Chiang Mai şehrinde yakaladı. Sınır kapıları kapandı, uçuşlar durdu. 4 aydır Tayland’da olan Özdemir, bu nedenle bir budist tapınağında rahiplerle birlikte kalıyor. Bulunduğu yerdeki durumu anlatan Özdemir, “Chiang Mai olsun Tayland’ın genelinde olsun sokağa çıkma yasakları var. Burada sokağa çıkanlar tamamen tutuklanıyor. Burada kurallar çok sıkı. Cıvıl cıvıl olan şehirler şu an bomboş. Dolayısıyla hareket etmem mümkün değil. Hükümetin veya halkın bazen tapınağa kolilerle getirdiği yiyecekler oluyor, onlarla besleniyoruz.” dedi.
ELDE BAĞLAMA... DİLDE TÜRKÜLER…
Loudingirra Özdemir şimdi salgın nedeniyle koyulan yasakların kalkmasını bekliyor. Yasakların kalkmasının ardından yeniden yollara düşerek Anadolu türkülerini dünyaya tanıtmaya ve yeni deneyimler elde etmeye devam edecek.
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