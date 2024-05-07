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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Doğa ile Giray’ı yakınlaşırken gören Fatih’in, Doğa ile yüzleşmesinin sert geçtiği tanıtımda Giray’ın Ünalların evini ziyaret etmesi Fatih ve Görkem’i karşı karşıya getiriyor. Görkem’in Ömer ile buluştuğu ve Fatih’in buna şahit olduğu sahne tansiyonu yükseltirken, Doğa ve Giray ilk kez baş başa akşam yemeğine çıkıyor. Abdullah’ın, torunu Cemre’yi kucağına aldığında ağzından kaçırdığı sözün Pembe’yi şüpheye düşürdüğü tanıtımın yayınıyla yeni bölüme dair heyecan doruğa tırmanıyor...

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 61'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan bölümünde; büyük bir aşkla birbirine bağlı olan Kıvılcım ve Ömer yeniden nikah masasına oturdu. Kıvılcım, kızlarının yardımıyla Ömer’e sürpriz bir nikah töreni hazırladı. İki aşığın mutluluk dolu anları büyük beğeniyle izlendi. Alev’den gerçeği öğrenen Ömer, Abdullah’la yüzleşti. Alev’le ilişkisini onaylamadığını söyleyen Ömer’e, Abdullah çok yakında Pembe ile boşanacağını açıkladı. Bu sırada Alev, Pembe’nin kendisini takip ettirdiğini öğrenerek soluğu Fatih’in karşısında aldı. Abdullah’ın değişen tavırlarıyla bu kararı alan Pembe, Fatih’in öğrenmesiyle geri adım attı. Öte yandan Nursema’yı görücü usulüyle evlendirmek isteyen Pembe, Rüzgar’ın kızından hoşlandığını fark edince bu kararını gerçekleştirmek için harekete geçti. Doğa, Sönmez’in kendisiyle tanıştırmak istediği kişinin Giray olduğunu bilmeden bu durumu engellemek istedi. Fakat karşısında Giray’ı bulan Doğa büyük bir sürpriz yaşadı. Fatih’in, Görkem’e hediye aldığı pahalı çanta Nilay’ın gözünden kaçmadı. Bu durumu Pembe’ye yetiştiren Nilay, Pembe ve Görkem’i karşı karşıya getirdi. Bölümün final sahnesinde ise Doğa’nın, Giray’la aşk yaşadığını öğrenmesiyle huzursuz olan Fatih, Doğa’nın okuluna gitti. Okulun önünde Doğa ve Giray’ın yakınlaşmasına şahit olan Fatih şoke oldu.

Senaryosunu; Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle 10 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 62'inci bölüm 2'nci tanıtımı;