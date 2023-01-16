HABERTURK.COM

Pembe ve Nursema’nın Kıvılcım’ın evine Doğa ile konuşmak için gittiği tanıtımda Doğa’nın sert tavrı dikkat çekerken, Nursema’nın annesiyle olan gerilimi giderek büyüyor. Ömer’in Kıvılcım’a hayatıyla ilgili büyük bir gerçeği açıklaması ise izleyenleri şoke ediyor. Tanıtıma “Metehan benim oğlum değil” sözleri damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kıvılcım, Ömer’in kağıt üstünde de olsa evli olduğunu öğrenmesiyle yollarını ayırdı. Her ikisinin de aşk acısı yaşadığı bölümde Ömer, Leman’la en kısa sürede boşanabilmek için avukatı Can’a talimat verdi. Öte yandan Nursema ve Umut’un arkadaşlığını bitirmek isteyen Pembe, Umut’u ziyaret etti. Umut’tan sergiyi iptal etmesini isteyen Pembe ayrıca Nursema’nın nişanlı olduğunu söyledi. Nursema’nın evleneceğini öğrenen Umut, Nursema ile görüşmeme kararı aldı. Umut’un, hat tablolarını Alev ile geri yollaması Nursema’yı yıktı. Heyecan dolu bölümde Doğa ve Fatih bebekleri için oda hazırlamaya başladı. Kıvılcım ve Doğa’nın bebek odası için seçtiği duvar kağıdı evde büyük bir krize neden oldu. Pembe inançlarına ters düştüğüne inandığı duvar kağıdındaki görselleri gördüğünde çok şaşırdı. Gelini Nilay’la birlikte duvardan kağıtları söktü. Odanın halini gören Doğa şoke oldu. Aynı şekilde Fatih’in de tepkisini alan Doğa evden ayrılarak annesinin evine gitti. Doğa’nın, Kıvılcım’a boşanmaya karar verdiğini söylemesi bölümün finaline damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 13. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Türker Üner