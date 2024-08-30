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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu, fragman yayınlandı mı?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi: Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor?

        Güçlü ve sevilen oyuncu kadrosuyla seyircilerin beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezon başlangıç tarihi, diziseverlerin merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon başlangıç tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 20:44 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:44
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        • 1

          Kızılcık Şerbeti ekranlara dönmeye hazırlanıyor! SHOW TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi gündeme geldi. Sezon finali sahnesiyle iz bırakan dizinin yeni bölüm tarihi sorgulanıyor. Bu kapsamda, "Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon tarihi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun Eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

          Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer.

        • 4

          Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.

        • 5

          Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.

        • 6

          Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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