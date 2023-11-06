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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Show TV Kızılcık Şerbeti dizisi 38. bölüm 2. fragmanında neler oluyor?

        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti dizisi 38. bölüm fragmanında neler oluyor?

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İşte Kızılcık Şerbeti 38. bölüm 2. fragmanı...

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        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 22:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:20
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        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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        Fatih’in Doğa’nın boşanma avukatıyla görüştüğünü öğrendiği tanıtımda ikili arasında neler yaşanacağına dair merak giderek artıyor.

        “BİR ŞEY SÖYLE ARTIK!”

        Kıvılcım’dan ayrılan Ömer, başka bir kadınla aile yemeğine gelirken, Nursema’nın babasına rest çekmesi dikkat çekiyor. Alev ve Rüzgar’ın nişan gününde ise Alev’in “Bir şey söyle artık!” demesi üzerine Abdullah, Pembe’yle konuşmak isteyerek izleyicileri şaşırtıyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Umut’un kız arkadaşının evlerinde yatılı misafir olarak kalmasına Pembe tepki gösterdi. Pembe’yle tartışan, ardından Umut’la da gerilen Nursema’nın, Ertuğrul’un akşam yemeği davetinde çalışmaya başladığının ortaya çıkması gerilimin dozunu daha da yükseltti. Nilay’ın Mustafa’ya kendisini affettirmek için aşkını dile getirdiği billboard hazırlatması dizide renkli anlara sahne oldu. Bölümde hastalığının ilerlediğini doktorundan öğrenen Ömer’in, sayılı günlerinin kaldığını düşünerek Kıvılcım’a ayrılmak istediğini söylemesi izleyenleri adeta şoke etti. Fatih’e karşı daha ılımlı davranmaya başlayan Doğa’nın aslında bir planı olduğu ortaya çıktı. Doğa’ya evlenme teklifinde bulunan Fatih, Doğa’dan duyduklarıyla adeta çılgına döndü. Doğa’nın, Fatih’in ona yaşattıklarının aynısını Fatih’e yaşatarak intikam almak istemesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

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