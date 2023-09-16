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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi

        'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' yeni sezonun ilk bölümüyle ilgiyle izlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:04
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        'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi
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        'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 7.17 izlenme oranı 20.11 izlenme payı, AB’de 6.80 izlenme oranı ile 22.06 izlenme payı, Total grubunda 5.06 izlenme oranı 14.85 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

        SOSYAL MEDYA 'KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

        Sosyal medyaya damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti ile 12 saat 15 dakika, Kıvılcım ile 11 saat 15 dakika, Nursema etiketi ile 5 saat Twitter’ın TT listesinde yer aldı. Soluksuz izlenen bölüm, sosyal medya üzerinden beğeni yağmuruna tutuldu.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Fatih’in kendisini aldattığını ailelerine açıkladıktan sonra doğum sancısı tutan Doğa, ikiz bebeklerinden birini doğumda kaybettiğinin haberini aldı. Doğuma yetişmek isteyen annesi Kıvılcım ve Ömer’in büyük bir trafik kazası geçirdiğini hastanede öğrenen Doğa bir kez daha yıkıldı.

        Bebeğini kaybettiği için Fatih’i suçlayan Doğa, boşanacağını ve kızını ona göstermeyeceğini açıkladı. Fatih amcası Ömer’le birlikte annesinin evine yerleşen Doğa’yı ziyaret etmek istediğinde başarılı olamadı. Fatih’in Doğa’ya attığı mesajı da öğrenen Kıvılcım’ın, Ünallar’ın evine gitmesi tansiyonu yükseltti. İki ailenin karşı karşıya geldiği bölümde, kızını korumak isteyen Kıvılcım’ın, Fatih’e attığı tokat bölüme damga vurdu.

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        Fatih, Doğa’nın evini basıyor;

        Torununu görmek için Doğa’yı ziyaret eden Abdullah’ın ardından Pembe de Kıvılcımlar’a gitti. Fatih’in arkasında duran Pembe’nin sorunları çözmek için attığı adımı Doğa kabul etmedi. Gerilimin tırmandığı bölümde, Nursema ve Umut’un evliliğinde kara bulutlar dolanmaya başladı. Umut, Nursema’nın ailesinden gelecek olan maddi yardımı kabul etmeyeceğini Nursema’ya açıkladı.

        Çalışmaya karar veren Nursema’nın satışa çıkardığı hat çalışmaları gizemli bir iş adamı tarafından satın alındı. Bölümün final sahnesinde ise kaza sonrası elleri titremeye başlayan Ömer, Kıvılcım’ın ısrarıyla doktor kontrolüne gitti. Doktoruyla yaptığı görüşmede Ömer’in aldığı olumsuz haber izleyenleri şoke etti.

        İşte şoke eden o final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Bebeğini göremeyen Fatih’in adeta intikam yemini ettiği tanıtımda Doğa ile buluştukları görüldü. Alev’in, Abdullah’ın ofisine giderek “Aşkına sahip çıksana!” dediği sahne dikkatleri çekerken sağlığıyla ilgili aldığı haberin ardından Ömer’in oğlu Metehan ve Kıvılcım’ı, Abdullah’a emanet ettiği sözleri büyük merak uyandırdı. Nursema’nın hat çalışmalarını satın alan Ertuğrul’un, İbrahim ve ailesiyle bir araya geldiği tanıtım heyecanın dozunu arttırdı.

        Kızılcık Şerbeti’nin 31. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı
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        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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