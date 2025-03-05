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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni Aydın Bulut oldu

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni Aydın Bulut oldu

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni Aydın Bulut oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:13
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        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların en çok izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni Aydın Bulut oldu.

        Fenomen dizinin 92'nci bölümü, birçok başarılı dizi ve sinema filmine adını yazdıran Aydın Bulut imzasıyla ekrana gelecek.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

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        #kızılcık şerbeti
        #aydın bulut

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