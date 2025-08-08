Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar 'Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, ailesiyle tatilde - Magazin haberleri

        Barış Kılıç, ailesiyle tatilde

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Barış Kılıç, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 17:04 Güncelleme: 08.08.2025 - 17:05
        'Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı tatilde
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' karakterini canlandıran Barış Kılıç, Bodrum'da görüntülendi.

        Ünlü oyuncu, eşi Ayşegül Kılıç ve oğulları Emir ve Batu ile Türkbükü'nde demir attıkları teknelerinde objektiflere yansıdı.

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran Barış Kılıç, daha sonra oğlu ile jet-ski'ye bindi.

        Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç, 2007 yılında evlendi.

