Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Zirvenin adı; 'Kızılcık Şerbeti'

        Zirvenin adı; 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 88'inci bölümünde de izleyicilerin nefeslerini kesti. 'Kızılcık Şerbeti'; izlenme oranlarında, bu hafta da zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirvenin adı; 'Kızılcık Şerbeti'
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle yine zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; tüm kategorilerde birinci oldu.

        • ABC1’de... 12.08 izlenme oranı, 28.61 izlenme payı

        • AB’de... 11.70 izlenme oranı ve 30.38 izlenme payı

        • Total Grubunda... 9.20 izlenme oranı, 22.58 izlenme payı

        Yayınlanan bölüme; Abullah ve Işıl’ın yakınlaşması damga vurdu. Fenomen dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 4 saat X’in TT listesinde yer alarak sosyal medyanın da gündem konusu oldu.

        REKLAM

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 88. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        ABDULLAH VE IŞIL YAKINLAŞMAYA BAŞLADI!

        Dizinin ekrana gelen bölümünde; Firaz’ın çıkarması başarısız olunca, Nursema ve İlhami sözlendi. İlhami’nin gönülsüz olmasına üzülen Nursema’yı, Firaz teselli etmek istedi. Fakat Firaz’ın, Nursema’yı hayır evinde görmeye gitmesi onu İlhami ile karşı karşıya getirdi. İlhami’nin, Nursema ile görüşmesinin yanlış olduğunu söylemesi Firaz’ı yeni bir yol ayrımına getirdi. Kıvılcım ve Ömer, Ünallar’a yemeğe giderek müjdeli haberi verdiler. Kıvılcım’ın hamile olduğunu öğrenen Pembe’nin verdiği tepki ise akşam yemeğinde soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.

        Ömer, bebek haberini Ünallar’a duyuruyor;

        Fatih, Sevgililer Günü’nde Doğa’ya yalı dairesi hediye etti. Fatih’in değiştiğine artık ikna olan Doğa, ona adım atarak evlenmek istediğini dile getirdi. Beğeni toplayan bölümde Fatih ve Doğa ailelerine haber vermeden yurt dışında nikah kıydılar ve ülkeye döndüklerinde Ünallar’a güzel haberi verdiler. Pembe’nin, Doğa ve Fatih’in gizlice evlenmesini onaylamaması yeni huzursuzluklara neden oldu. Nilay’ın da Doğa’yı kıskanmasıyla tansiyonun yükseldiği bölümde, Pembe’nin söylenmelerine dayanamayan Abdullah evden çıktı.

        REKLAM

        Doğa, Fatih’e evlenme teklifi ediyor;

        Sönmez’in ilerleyen hastalığı nedeniyle önce Cemre’yi banyo küvetinde unutması ardından gece yaşadığı bilinç kaybıyla evi terk etmesi Kıvılcım’a büyük bir korku yaşattı. Kıvılcım’ın sokak sokak Sönmez’i aradığı bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu.

        “Torunumu öldürüyordum”;

        Pembe ile tartışan Abdullah’ın otele gitmesiyle dizide heyecan yükseldi. Kendisini yalnız hissettiğini dile getiren Abdullah’ın, Işıl’la yakınlaşması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        “SENİNLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM”

        Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümüyle Doğa, Sönmez’e demans hastalığı teşhisi konulduğunu büyük bir üzüntüyle açıklıyor. İlhami, sözlendiği Nursema’ya da artık Firaz’la görüşmesinin doğru olmayacağını söylerken Firaz ise Nursema’ya olan aşkının kendisine zarar verdiğine karar veriyor. Doğa yeni evini dayayıp döşerken onu kıskanan Nilay, Mustafa ile tartışıyor. Tanıtımın finalinde ise Abdullah’ın, Işıl’a “Sadece kendi hayatımı yaşamak ve seninle birlikte olmak istiyorum” sözleri yeni bölüme dair merakı arttırıyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 89. Bölüm Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #Kızılcık Şerbetinin 88inci zafer haftası

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Habertürk Anasayfa