'Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ve Meri'nin sahnesi gündem oldu

'Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ve Meri'nin sahnesi gündem oldu

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yayımlanan her bölümüyle dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Dizinin 18 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan 97'nci bölümden ilk fragman izleyicilerle buluştu.

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Tanıtımda; Nursema’nın feryatları eşliğinde Pembe’nin cenazesinden ilk görüntüler yer alıyor. Mustafa’nın, Doğa ve babasını, Pembe’nin katili ilan ettiği tanıtıma; Abdullah’ın şahit olduğu, Mustafa'nın Meri'yi öptüğü sahne damga vuruyor.

Sinir krizi geçiren Mustafa’nın; “Annem ölmedi, öldürüldü” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımın yayınıyla Pembe’nin ölümünün ardından Ünallar’ın köşkünde yaşanacak yeni sarsıcı olayların nasıl gelişeceği büyük merak konusu oldu.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.