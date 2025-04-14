Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ve Meri'nin sahnesi gündem oldu

        'Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ve Meri'nin sahnesi gündem oldu

        SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde yayımlanan 97'nci bölümün birinci fragmanında; Mustafa'nın Meri'yi öptüğü sahne, sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu sahne gündem oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yayımlanan her bölümüyle dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Dizinin 18 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan 97'nci bölümden ilk fragman izleyicilerle buluştu.

        Tanıtımda; Nursema’nın feryatları eşliğinde Pembe’nin cenazesinden ilk görüntüler yer alıyor. Mustafa’nın, Doğa ve babasını, Pembe’nin katili ilan ettiği tanıtıma; Abdullah’ın şahit olduğu, Mustafa'nın Meri'yi öptüğü sahne damga vuruyor.

        Sinir krizi geçiren Mustafa’nın; “Annem ölmedi, öldürüldü” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımın yayınıyla Pembe’nin ölümünün ardından Ünallar’ın köşkünde yaşanacak yeni sarsıcı olayların nasıl gelişeceği büyük merak konusu oldu.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #mustafa
        #Meri
        #pembe
        #Yeni bölüm tanıtımı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Habertürk Anasayfa