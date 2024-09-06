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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 6 Eylül 2024 Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm, 3. sezon ne zaman?

        Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? 6 Eylül Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Feyza Civelek'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti 3.sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yeni sezon çekimleri Eylül ayında başladı. Her Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri de başladı. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Eylül Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni sezon hakkında detaylar

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        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:19
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        • 1

          Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimleri başladı. Yayınlanan son bölümde Nilay'ın büyük sırrı ortaya çıktı ve Pembe'nin dünyası yıkıldı. Görkem'in tutumu ise durumu daha da karmaşık hale getirdi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dizinin yeni bölüm yayın tarihi merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Show TV yayın akışı

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 66. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

          Nilay'ın büyük sırrı ortaya çıktı ve Pembe'nin dünyası yıkıldı. Görkem'in tutumu ise durumu daha da karmaşık hale getirdi. Kıvılcım ve Ömer, Sönmez'e destek olmak için kolları sıvadı. Ancak, Abdullahlardaki akşam yemeği beklenmedik bir şekilde gerildi. Rüzgar ve Nursema arasındaki ilişki yeni bir aşamaya geçti.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

          Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanmayacak. 13 Eylül'den itibaren her Cuma saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak olan dizide, soluksuz bir sezon bizi bekliyor olacak.

        • 4

          6 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Aile

          12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Sıcak Takip

          01:30 Sıcak Takip

          02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        • 5
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