KIZILCIK ŞERBETİ 66. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nilay'ın büyük sırrı ortaya çıktı ve Pembe'nin dünyası yıkıldı. Görkem'in tutumu ise durumu daha da karmaşık hale getirdi. Kıvılcım ve Ömer, Sönmez'e destek olmak için kolları sıvadı. Ancak, Abdullahlardaki akşam yemeği beklenmedik bir şekilde gerildi. Rüzgar ve Nursema arasındaki ilişki yeni bir aşamaya geçti.