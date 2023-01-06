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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak 2023 Cuma Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak 2023 Cuma Show TV yayın akışı

Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olan ve yayınlandığı günden itibaren hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak konusu oldu. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu sorusunun cevabını bir araya getirdik...

Giriş: 06.01.2023 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Evrim Ünsal ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...

  • YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Bu hafta yılbaşı arası nedeniyle birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nin olup olmadığı merak konusu olmuştu.

    Söz konusu duruma dair müjdeli haber geldi. Show TV'nin 6 Ocak Cuma günkü yayın akışında Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle yer aldı.

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2023 CUMA

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kızılcık Şerbeti'nin 10. Bölümünde; Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından uğradığı saldırıdan Ömer’in sayesinde kurtulur. Fatih’in kavga esnasında evi terk etmesi Doğa’yı çıldırtmış ve onu takip ettiğinde bir kadının evine girerken görmüştür. Eve döner ve eşyalarını toplar, bu sefer kesin kararlıdır, Fatih’in yanında durmayacaktır. Pembe ve Abdullah’ın devreye girmesiyle konu açıklığa kavuşur, Fatih bir kadının yanına değil arkadaşının evine gitmiştir. İkili barışır. Nursema’nın sergiye katılacak olması Pembe’yi çok rahatsız etmektedir. Onun bu başına buyruk davranışlarına bir son vermek gerektiğini düşünen Pembe bu güne kadar çok ısrarcı olmadığı evlilik konusunu ağzından düşürmemeye başlar. Alev, Abdullah ile tesadüf karşılaştığı kafede onun gücünden, karizmasından artık iyiden iyiye etkilenmeye başlamıştır. Kıvılcım’ın evindeki yemek herkesi bir araya getirir ancak iki aile arasındaki farklılıklar her zamanki gibi yine apaçık ortadadır. Fatih’in, Doğa’nın babasıyla ortak olarak aldığı otelin açılışı yapılacak, kimse bu ortaklıktan memnun olmasa da Fatih’in hatırına herkes katılacaktır. Açılıştan birlikte çıkan Kıvılcım ve Ömer için ise yepyeni bir sayfa açılmak üzeredir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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